Карпова (Прыткова) Елена Степановна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Прытков Степан Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1891
Дочь: Сперанская Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Карпов Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
18.02.1893
Сын: Карпов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Карпов Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
31.03.1894
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Карпов Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
30.03.1895
Дочь: Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Карпов Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
18.04.1896
Дочь: Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Карпов Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
03.07.1897
Сын: Карпов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Карпов Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
09.08.1898
Сын: Карпов Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Карпов Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
26.01.1900
Дочь: Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Карпов Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
08.11.1901
Отец ребёнка: Карпов Алексей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно