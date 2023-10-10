Карпова (Прыткова) Елена Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова (Прыткова) Елена Степановна

Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Прытков Степан Дмитриевич

Мать: не указана

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
13.10.1891

Дочь: Сперанская Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Карпов Алексей Андреевич

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
18.02.1893

Сын: Карпов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Карпов Алексей Андреевич

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
31.03.1894

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Карпов Алексей Андреевич

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
30.03.1895

Дочь: Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Карпов Алексей Андреевич

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
18.04.1896

Дочь: Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Карпов Алексей Андреевич

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
03.07.1897

Сын: Карпов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Карпов Алексей Андреевич

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
09.08.1898

Сын: Карпов Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Карпов Алексей Андреевич

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
26.01.1900

Дочь: Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Карпов Алексей Андреевич

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
08.11.1901

Сын: Карпов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Карпов Алексей Андреевич

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Алексей Андреевич

Смерть
Неизвестно
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