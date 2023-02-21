Вшивцева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1641 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Ивашко Стефанов
Рождение ребёнка
Вычислено 1644 ст.
Сын: Вшивцев Ондрюшка Иванович
Отец ребёнка: Вшивцев Ивашко Стефанов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п. Ондрюшки Кожевы
Смерть
Неизвестно