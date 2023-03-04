Вшивцев Ивашко Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1625
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1625
Отец: Вшивцев Стефан .
Мать: Вшивцева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева ?
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1641 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева ?
Рождение ребёнка
1644 ст.
Сын: Вшивцев Ондрюшка Иванович
Мать ребёнка: Вшивцева ?
Смерть
После 1646