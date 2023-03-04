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Вшивцев Ивашко Стефанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1625

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1625

Отец: Вшивцев Стефан .

Мать: Вшивцева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева ?

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1641 ст.

Сын: Вшивцев Васка Иванович

Мать ребёнка: Вшивцева ?

Рождение ребёнка
1644 ст.

Сын: Вшивцев Ондрюшка Иванович

Мать ребёнка: Вшивцева ?

Смерть
После 1646

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