Вшивцев Никита Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1687
Дата смерти1736
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687
Отец: Вшивцев Сидор Лемехи
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1712
Мать ребёнка: Вшивцева Мавра Родионовна
Рождение ребёнка
1712
Сын: Вшивцев Иван Никитин
Мать ребёнка: Вшивцева Мавра Родионовна
Рождение ребёнка
1719
Мать ребёнка: Вшивцева Мавра Родионовна
Рождение ребёнка
1728
Сын: Вшивцев Иван Никитин
Мать ребёнка: Вшивцева Мавра Родионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Вшивцевы (при речке Лемехе)
Смерть
1736