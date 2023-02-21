Вшивцев Никита Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцев Никита Сидорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1687

Дата смерти

1736

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: Вшивцев Сидор Лемехи

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1712

Сын: Вшивцев Михаил Никитин

Мать ребёнка: Вшивцева Мавра Родионовна

Рождение ребёнка
1712

Сын: Вшивцев Иван Никитин

Мать ребёнка: Вшивцева Мавра Родионовна

Рождение ребёнка
1719

Сын: Вшивцев Власий Никитин

Мать ребёнка: Вшивцева Мавра Родионовна

Рождение ребёнка
1728

Сын: Вшивцев Иван Никитин

Мать ребёнка: Вшивцева Мавра Родионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Мавра Родионовна

Место жительства
Неизвестно
д. Вшивцевы (при речке Лемехе)
Смерть
1736
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