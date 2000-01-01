Вшивцева Мавра Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева Мавра Родионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1688

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1712

Сын: Вшивцев Михаил Никитин

Отец ребёнка: Вшивцев Никита Сидорович

Рождение ребёнка
1712

Сын: Вшивцев Иван Никитин

Отец ребёнка: Вшивцев Никита Сидорович

Рождение ребёнка
1719

Сын: Вшивцев Власий Никитин

Отец ребёнка: Вшивцев Никита Сидорович

Рождение ребёнка
1728

Сын: Вшивцев Иван Никитин

Отец ребёнка: Вшивцев Никита Сидорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Никита Сидорович

Место жительства
Неизвестно
д. Вшивцевы (при речке Лемехе)
Смерть
После 1710
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