Вшивцева Мавра Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1688
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1712
Отец ребёнка: Вшивцев Никита Сидорович
Рождение ребёнка
1712
Сын: Вшивцев Иван Никитин
Отец ребёнка: Вшивцев Никита Сидорович
Рождение ребёнка
1719
Отец ребёнка: Вшивцев Никита Сидорович
Рождение ребёнка
1728
Сын: Вшивцев Иван Никитин
Отец ребёнка: Вшивцев Никита Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Вшивцевы (при речке Лемехе)
Смерть
После 1710