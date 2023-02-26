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Семёнов Тимофей Капитонов

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Место рождения

г.Духовщина Смоленской губ.

Дата рождения

1861

Дата смерти

01.07.1912

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Духовщина Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1887

Жена: Семёнова Параскева Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1888

Дочь: Мария Тимофеева

Мать ребёнка: Семёнова Параскева Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.10.1890

Жена: Семёнова Феодосия Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.09.1891

Дочь: Надежда Тимофеева

Мать ребёнка: Семёнова Феодосия Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.08.1893

Сын: Семёнов Андрей Тимофеев

Мать ребёнка: Семёнова Феодосия Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.05.1895

Сын: Семёнов Николай Тимофеев

Мать ребёнка: Семёнова Феодосия Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.01.1897

Сын: Семёнов Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Семёнова Феодосия Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.01.1899

Дочь: Татьяна Тимофеева

Мать ребёнка: Семёнова Феодосия Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.05.1905

Дочь: Антонина Тимофеева

Мать ребёнка: Семёнова Феодосия Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
01.07.1912
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от удавления
Похороны
Неизвестно
на Духовском кладбище
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