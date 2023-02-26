Семёнов Тимофей Капитонов
Место рожденияг.Духовщина Смоленской губ.
Дата рождения1861
Дата смерти01.07.1912
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
г.Духовщина Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1887
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1888
Дочь: Мария Тимофеева
Мать ребёнка: Семёнова Параскева Васильева
Бракосочетание
31.10.1890
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.09.1891
Дочь: Надежда Тимофеева
Мать ребёнка: Семёнова Феодосия Тимофеева
Рождение ребёнка
17.08.1893
Мать ребёнка: Семёнова Феодосия Тимофеева
Рождение ребёнка
01.05.1895
Мать ребёнка: Семёнова Феодосия Тимофеева
Рождение ребёнка
22.01.1897
Мать ребёнка: Семёнова Феодосия Тимофеева
Рождение ребёнка
08.01.1899
Дочь: Татьяна Тимофеева
Мать ребёнка: Семёнова Феодосия Тимофеева
Рождение ребёнка
29.05.1905
Дочь: Антонина Тимофеева
Мать ребёнка: Семёнова Феодосия Тимофеева
Смерть
01.07.1912
Причина смерти: от удавления
Похороны
Неизвестно
на Духовском кладбище