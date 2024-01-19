Шахов Гавриил (Гаврила) Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1858 ст.
Дата смерти04.08.1908 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1891 ст.
Дочь: - Дарья Гавриловна
Мать ребёнка: Шахова Феврония Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: - Анастасия Гавриловна
Мать ребёнка: Шахова Феврония Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.08.1908 ст.
Крестьянин, после 1-го брака в 50-52 года (от порока сердца)
Похороны
06.08.1908 ст.
МК 56-13-44 стр.274-275 (Умершие №-22м)