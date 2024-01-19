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Шахов Гавриил (Гаврила) Тимофеевич

Место рождения

Маракино, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1858 ст.

Дата смерти

04.08.1908 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Маракино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1891 ст.

Дочь: - Дарья Гавриловна

Мать ребёнка: Шахова Феврония Степановна

Маракино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: - Анастасия Гавриловна

Мать ребёнка: Шахова Феврония Степановна

Маракино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шахова Феврония Степановна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
04.08.1908 ст.
Маракино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крестьянин, после 1-го брака в 50-52 года (от порока сердца)
Похороны
06.08.1908 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.274-275 (Умершие №-22м)
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