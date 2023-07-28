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Сандин Павел Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сандин Яков

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1888

Сын: Сандин Софрон Павлович

Мать ребёнка: ?

Журавкино, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сандин Федор Павлович

Мать ребёнка: ?

Журавкино, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сандин Георгий Павлович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Павловна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сандин Василий Павлович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенова Евгения Павловна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чудайкина Марфа

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сандин Егор Павлович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кирькова Акилина Павловна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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