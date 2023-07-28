Сандин Павел Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сандин Яков
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Павловна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенова Евгения Павловна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чудайкина Марфа
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сандин Егор Павлович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кирькова Акилина Павловна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно