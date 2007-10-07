(Куралева) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Куралева) Тамара

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Место рождения

г. Алма-ата

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.10.2007

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Лукерья

г. Алма-ата
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
07.10.2007
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