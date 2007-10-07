(Куралева) Тамара
Место рожденияг. Алма-ата
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.10.2007
ПолЖенский
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Лукерья
г. Алма-ата
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
07.10.2007