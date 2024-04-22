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Панкратов Фёдор Иванович

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1914

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Панкратов Иван Михайлович

Мать: Панкратова Мария Еремеевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1917
Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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