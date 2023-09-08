Арнольд (Арнольд) Мария Николаевна
Место рожденияАлатырь, Симбирская губерния Всероссийская империя
Дата рождения11.11.1910
Дата смерти20.08.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1910
Алатырь, Симбирская губерния Всероссийская империя
Бракосочетание
06.08.1935
Бракосочетание
16.05.1937
Рождение ребёнка
23.11.1937
Сын: Тарутис Михаил Леонидович
Отец ребёнка: Тарутис Леонид Эдуардович
Развод
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Смерть
20.08.1977