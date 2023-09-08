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Арнольд (Арнольд) Мария Николаевна

Место рождения

Алатырь, Симбирская губерния Всероссийская империя

Дата рождения

11.11.1910

Дата смерти

20.08.1977

Пол

Женский

Добавил:

БЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1910

Отец: Арнольд Николай Николаевич

Мать: Арнольд Александра Ивановна

Алатырь, Симбирская губерния Всероссийская империя
Бракосочетание
06.08.1935

Муж: Познер Виктор Иванович

Бракосочетание
16.05.1937

Муж: Тарутис Леонид Эдуардович

Рождение ребёнка
23.11.1937

Сын: Тарутис Михаил Леонидович

Отец ребёнка: Тарутис Леонид Эдуардович

Самара, Самара, Самарская область
Развод
Неизвестно

Муж: Тарутис Леонид Эдуардович

Развод
Неизвестно

Муж: Познер Виктор Иванович

Смерть
20.08.1977
Самара, Самара, Самарская область
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