Любомирова (Некрасова) Елизавета Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любомирова (Некрасова) Елизавета Петровна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

02.08.1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1831

Отец: Некрасов Петр Иванович

Мать: Некрасова Татьяна Алексеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
02.02.1848

Муж: Любомиров Степан Иванович

Рождение ребёнка
25.03.1852

Сын: Любомиров Александр Степанович

Отец ребёнка: Любомиров Степан Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.08.1853

Дочь: Некрасова Елизавета Степанова

Отец ребёнка: Любомиров Степан Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Татьяна Степанова

Отец ребёнка: Любомиров Степан Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.02.1858

Дочь: Лидия Степанова

Отец ребёнка: Любомиров Степан Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно