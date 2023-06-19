Любомирова (Некрасова) Елизавета Петровна
Место рождения
Дата рождения02.08.1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1831
Бракосочетание
02.02.1848
Рождение ребёнка
25.03.1852
Сын: Любомиров Александр Степанович
Отец ребёнка: Любомиров Степан Иванович
Рождение ребёнка
16.08.1853
Дочь: Некрасова Елизавета Степанова
Отец ребёнка: Любомиров Степан Иванович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Татьяна Степанова
Отец ребёнка: Любомиров Степан Иванович
Рождение ребёнка
18.02.1858
Дочь: Лидия Степанова
Отец ребёнка: Любомиров Степан Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно