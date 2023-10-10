Шувалова (Черткова) Елена Ивановна
Место рождения
Дата рождения17.11.1830
Дата смерти1891
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1830
Титул: графиня.
Бракосочетание
1851
Рождение ребёнка
02.05.1852
Сын: Орлов-Денисов Пётр Михайлович
Отец ребёнка: Орлов-Денисов Михаил Васильевич
Титул: граф.
Место жительства
Около 1853
По словам П. А. Валуева, графиня Шувалова была женщина умная, бойкая и имела положительное влияние на своего мужа, единственное чего ей не доставало это образования.
Рождение ребёнка
16.03.1856
Дочь: Голицына Мария Михайловна
Отец ребёнка: Орлов-Денисов Михаил Васильевич
Титул: графиня.
Бракосочетание
24.05.1864
Рождение ребёнка
11.11.1865
Отец ребёнка: Шувалов Пётр Андреевич
Рига, Rīga
Рундальский дворец (Rundale Palace). Титул: граф.
Место жительства
Около 1867
Вслед за своей невесткой, Елизаветой Чертковой, графиня Шувалова увлеклась проповедями лорда Редстока и стала членом Петербургской общины евангельских христиан-пашковцев. Благодаря этому собрания пашк... Показать все
Место жительства
28.03.1871
Пожалована в кавалерственные дамы ордена Св. Екатерины (меньшого креста).
Место жительства
После 1880
Москва, город федерального значения Москва
В последние годы супруги жили отдельно, графиня много времени проводила в Москве.
Место жительства
10.03.1889
На похоронах мужа она протестовала против обрядов православной церкви над покойным и протест свой закончила тем, что уехала с похорон.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1891
(или 1922)