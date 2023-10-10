Шувалова (Черткова) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шувалова (Черткова) Елена Ивановна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

17.11.1830

Дата смерти

1891

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1830

Отец: Чертков Иван Дмитриевич

Мать: Черткова Елена Григорьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: графиня.
Бракосочетание
1851

Муж: Орлов-Денисов Михаил Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.05.1852

Сын: Орлов-Денисов Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Орлов-Денисов Михаил Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: граф.
Место жительства
Около 1853
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
По словам П. А. Валуева, графиня Шувалова была женщина умная, бойкая и имела положительное влияние на своего мужа, единственное чего ей не доставало это образования.
Рождение ребёнка
16.03.1856

Дочь: Голицына Мария Михайловна

Отец ребёнка: Орлов-Денисов Михаил Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: графиня.
Бракосочетание
24.05.1864

Муж: Шувалов Пётр Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.11.1865

Сын: Шувалов Андрей Петрович

Отец ребёнка: Шувалов Пётр Андреевич

Рига, Rīga
Рундальский дворец (Rundale Palace). Титул: граф.
Место жительства
Около 1867
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Вслед за своей невесткой, Елизаветой Чертковой, графиня Шувалова увлеклась проповедями лорда Редстока и стала членом Петербургской общины евангельских христиан-пашковцев. Благодаря этому собрания пашк... Показать все
Место жительства
28.03.1871
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Пожалована в кавалерственные дамы ордена Св. Екатерины (меньшого креста).
Место жительства
После 1880
Москва, город федерального значения Москва
В последние годы супруги жили отдельно, графиня много времени проводила в Москве.
Место жительства
10.03.1889
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
На похоронах мужа она протестовала против обрядов православной церкви над покойным и протест свой закончила тем, что уехала с похорон.
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1891
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
(или 1922)
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