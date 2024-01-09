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Терехов Стефан Александрович
Терехов Стефан Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.07.1918
Пол
Мужской
Отец
Терехов Александр Дмитриевич
1891 г.р.
Мать
Бирючева (Бирич) Анна Даниловна
1890 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1918
Отец:
Терехов Александр Дмитриевич
Мать:
Бирючева Анна Даниловна
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