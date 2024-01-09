Терехов Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1912
Дочь: (Терехова) Анастасия
Мать ребёнка: Бирючева (Бирич) Анна Даниловна
Рождение ребёнка
10.07.1918
Сын: Терехов Стефан Александрович
Мать ребёнка: Бирючева (Бирич) Анна Даниловна
Смерть
Неизвестно