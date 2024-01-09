Терехов Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехов Александр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1912

Дочь: (Терехова) Анастасия

Мать ребёнка: Бирючева (Бирич) Анна Даниловна

Рождение ребёнка
10.07.1918

Сын: Терехов Стефан Александрович

Мать ребёнка: Бирючева (Бирич) Анна Даниловна

Смерть
Неизвестно

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