Евдокия Самойлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.05.1809
Муж: Семён Кодратов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1816
Сын: Нил Семёнов
Отец ребёнка: Семён Кодратов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно