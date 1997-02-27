Такфатулин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1909
Дата смертиОколо 27.02.1997
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1909
Отец: Такфатулин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1937
Рождение ребёнка
10.02.1942
Рождение ребёнка
Около 21.01.1949
Смерть
Около 27.02.1997