Такфатулин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Такфатулин Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1909

Дата смерти

Около 27.02.1997

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1909

Отец: Такфатулин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Такфатулин Маргарита

Рождение ребёнка
10.02.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Такфатулин Маргарита

Рождение ребёнка
Около 21.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Такфатулин Маргарита

Смерть
Около 27.02.1997