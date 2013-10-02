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Кутергин Леонид Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1947

Дата смерти

02.10.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1970

Сын: Кутергин Андрей Леонидич

Мать ребёнка: Кутергина Евгения Петровна

Рождение ребёнка
01.05.1974

Сын: Кутергин Эдуард Леонид

Мать ребёнка: Кутергина Евгения Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутергина Евгения Петровна

Смерть
02.10.2013
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
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