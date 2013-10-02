Кутергин Леонид Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1947
Дата смерти02.10.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.02.1970
Мать ребёнка: Кутергина Евгения Петровна
Рождение ребёнка
01.05.1974
Мать ребёнка: Кутергина Евгения Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.10.2013
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл