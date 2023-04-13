Гантмахер (Гантмахер) Вера Рувимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гантмахер (Гантмахер) Вера Рувимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1909

Дата смерти

Около 1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Похороны
Около 1942
Доманёвка, Миколаївська область
Смерть
Около 1942
Доманёвка, Миколаївська область