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Гантмахер (Гантмахер) Вера Рувимовна
Гантмахер (Гантмахер) Вера Рувимовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1909
Дата смерти
Около 1942
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Похороны
Около 1942
Доманёвка
, Миколаївська область
Смерть
Около 1942
Доманёвка
, Миколаївська область
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