Стародубцева (Кириченко) Ирина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1946
Дата смерти07.04.2022
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1946
Отец: Кириченко Петр Петрович
Мать: Кириченко Лидия Петровна
Рождение ребёнка
10.01.1968
Дочь: Зинченко Лариса Николаевна
Отец ребёнка: Стародубцев Николай Павлович
Рождение ребёнка
23.10.1973
Дочь: Варнавская Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Стародубцев Николай Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.04.2022