Стародубцева (Кириченко) Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародубцева (Кириченко) Ирина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1946

Дата смерти

07.04.2022

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1946

Отец: Кириченко Петр Петрович

Мать: Кириченко Лидия Петровна

Рождение ребёнка
10.01.1968

Дочь: Зинченко Лариса Николаевна

Отец ребёнка: Стародубцев Николай Павлович

Шымкент, Чикментское уездное управление, Сыр-Дарьинская область
Рождение ребёнка
23.10.1973

Дочь: Варнавская Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Стародубцев Николай Павлович

Шымкент, Чикментское уездное управление, Сыр-Дарьинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародубцев Николай Павлович

Смерть
07.04.2022
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