Макуха Нил Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макуха Нил Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Пол

Мужской

Отец

1801 г.р.

Мать

1799 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Макуха Федор Карпович

Мать: Мария Василиева

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