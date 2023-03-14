Ибрагим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибрагим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.11.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садыкова Нурижамал Закир кызы

Татарский Сарсаз, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садыкова Нурижамал Закир кызы

Смерть
Неизвестно