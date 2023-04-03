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Малиновская Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Малиновский Яков Андреев

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Малиновский Яков Андреев

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Малиновский Яков Андреев

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Малиновский Яков Андреев

Рождение ребёнка
1824

Сын: Малиновский Иван Яковлев

Отец ребёнка: Малиновский Яков Андреев

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Малиновский Василий Яковлев

Отец ребёнка: Малиновский Яков Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малиновский Яков Андреев

Смерть
Неизвестно