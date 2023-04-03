Малиновская Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Малиновский Яков Андреев
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Малиновский Яков Андреев
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Малиновский Яков Андреев
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Малиновский Яков Андреев
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Малиновский Яков Андреев
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Малиновский Василий Яковлев
Отец ребёнка: Малиновский Яков Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно