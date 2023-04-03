(Малиновская) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Малиновская) Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Малиновский Яков Андреев

Мать: Малиновская Анна Дмитриевна