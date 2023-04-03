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(Малиновская) Елизавета
(Малиновская) Елизавета
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1823
Пол
Женский
Отец
Малиновский Яков Андреев
1791 г.р.
Мать
Малиновская Анна Дмитриевна
1798 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец:
Малиновский Яков Андреев
Мать:
Малиновская Анна Дмитриевна
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