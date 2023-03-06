Соболева Евросинья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1671
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1687
Сын: Соболев Викул Власов
Отец ребёнка: Соболев Влас Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Жиляковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно