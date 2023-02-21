Жигулин Василий
Место рожденияАннинский район, Воронежская область, Россия
Дата рождения1897
Дата смерти28.04.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Жигулин Василий
Мать: не указана
Аннинский район, Воронежская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинина Клавдия
Мать ребёнка: Жигулина Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мозгалева Мария
Мать ребёнка: Жигулина Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жигулин Василий
Мать ребёнка: Жигулина Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жигулина Наталья
Военная служба
Неизвестно
Аннинский район, Воронежская область, Россия
Смерть
28.04.1943
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Елец, город Елец, Липецкая область