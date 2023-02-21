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Жигулин Василий

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Место рождения

Аннинский район, Воронежская область, Россия

Дата рождения

1897

Дата смерти

28.04.1943

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Жигулин Василий

Мать: не указана

Аннинский район, Воронежская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина Клавдия

Мать ребёнка: Жигулина Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мозгалева Мария

Мать ребёнка: Жигулина Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жигулин Василий

Мать ребёнка: Жигулина Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жигулина Наталья

Военная служба
Неизвестно
Аннинский район, Воронежская область, Россия
Смерть
28.04.1943
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Елец, город Елец, Липецкая область
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