Жигулин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Жигулин Василий
Мать ребёнка: не указана
Аннинский район, Воронежская область, Россия
Рождение ребёнка
1899
Сын: Жигулин Прокофий
Мать ребёнка: не указана
Аннинский район, Воронежская область, Россия
Смерть
Неизвестно