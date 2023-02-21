Жигулина (Жигулина) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жигулина (Жигулина) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина Клавдия

Отец ребёнка: Жигулин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мозгалева Мария

Отец ребёнка: Жигулин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жигулин Василий

Отец ребёнка: Жигулин Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жигулин Василий

Смерть
Неизвестно
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