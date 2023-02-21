Жигулина (Жигулина) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинина Клавдия
Отец ребёнка: Жигулин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мозгалева Мария
Отец ребёнка: Жигулин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жигулин Василий
Отец ребёнка: Жигулин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жигулин Василий
Смерть
Неизвестно