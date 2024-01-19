Суровешкин Матвей Харламович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1786 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786 ст.
Рождение ребёнка
Около 1815 ст.
Дочь: Матрёна Матвеевна
Мать ребёнка: Суровешкина Меланья Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.
Дочь: Ирина Матвеевна
Мать ребёнка: Суровешкина Меланья Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.
Сын: Суровешкин Николай Матвеевич
Мать ребёнка: Суровешкина Меланья Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.
Сын: Суровешкин Малафей Матвеевич
Мать ребёнка: Суровешкина Меланья Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.
Дочь: Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Суровешкина Меланья Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.
Сын: Суровешкин Алексей Матвеевич
Мать ребёнка: Суровешкина Меланья Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.
Дочь: Гликерия Матвеевна
Мать ребёнка: Суровешкина Меланья Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно