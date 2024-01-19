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Суровешкин Матвей Харламович

Место рождения

Мальково, Ликино-Дулёво, Московская область

Дата рождения

Около 1786 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786 ст.

Отец: Суровешкин Харлам Евдокимович

Мать: Суровешкина Василиса

Мальково, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1815 ст.

Дочь: Матрёна Матвеевна

Мать ребёнка: Суровешкина Меланья Семёновна

Мальково, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.

Дочь: Ирина Матвеевна

Мать ребёнка: Суровешкина Меланья Семёновна

Мальково, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.

Сын: Суровешкин Николай Матвеевич

Мать ребёнка: Суровешкина Меланья Семёновна

Мальково, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.

Сын: Суровешкин Малафей Матвеевич

Мать ребёнка: Суровешкина Меланья Семёновна

Мальково, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.

Дочь: Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Суровешкина Меланья Семёновна

Мальково, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.

Сын: Суровешкин Алексей Матвеевич

Мать ребёнка: Суровешкина Меланья Семёновна

Мальково, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.

Дочь: Гликерия Матвеевна

Мать ребёнка: Суровешкина Меланья Семёновна

Мальково, Ликино-Дулёво, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суровешкина Меланья Семёновна

Смерть
Неизвестно
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