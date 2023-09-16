Шаповалова (Ковыряшкина) Светлана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповалова (Ковыряшкина) Светлана Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ковыряшкин Анатолий Петрович

Мать: Стешина Надежда Семеновна

Рождение ребёнка
25.02.2017

Сын: Шаповалов Иван Александрович

Отец ребёнка: Шаповалов Александр Александрович

Рождение ребёнка
17.04.2020

Сын: Шаповалов Федор Александрович

Отец ребёнка: Шаповалов Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаповалов Александр Александрович

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