Шаповалова (Ковыряшкина) Светлана Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.02.2017
Сын: Шаповалов Иван Александрович
Отец ребёнка: Шаповалов Александр Александрович
Рождение ребёнка
17.04.2020
Сын: Шаповалов Федор Александрович
Отец ребёнка: Шаповалов Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно