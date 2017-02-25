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Шаповалов Иван Александрович
Шаповалов Иван Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.02.2017
Пол
Мужской
Отец
Шаповалов Александр Александрович
1982 г.р.
Мать
Шаповалова (Ковыряшкина) Светлана Анатольевна
Дети
Не указаны
Добавил:
СШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.2017
Отец:
Шаповалов Александр Александрович
Мать:
Шаповалова Светлана Анатольевна
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