Коткова Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоткова Василиса

Коткова Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Около 1845

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Елена Никифоровна

Отец ребёнка: Котков Никифор Иванович

Макушино, Макушинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Котков Козьма Никифорович

Отец ребёнка: Котков Никифор Иванович

Макушино, Макушинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Авдотья Никифоровна

Отец ребёнка: Котков Никифор Иванович

Макушино, Макушинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Котков Михайло Никифорович

Отец ребёнка: Котков Никифор Иванович

Макушино, Макушинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Котков Григорий Никифорович

Отец ребёнка: Котков Никифор Иванович

Макушино, Макушинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Агафья Никифоровна

Отец ребёнка: Котков Никифор Иванович

Макушино, Макушинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котков Никифор Иванович

Смерть
Около 1845
Макушино, Макушинский муниципальный район, Курганская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close