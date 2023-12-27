Коткова Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиОколо 1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Елена Никифоровна
Отец ребёнка: Котков Никифор Иванович
Рождение ребёнка
1816
Сын: Котков Козьма Никифорович
Отец ребёнка: Котков Никифор Иванович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Авдотья Никифоровна
Отец ребёнка: Котков Никифор Иванович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Котков Михайло Никифорович
Отец ребёнка: Котков Никифор Иванович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Котков Григорий Никифорович
Отец ребёнка: Котков Никифор Иванович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Агафья Никифоровна
Отец ребёнка: Котков Никифор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1845