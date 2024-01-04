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Котков Козьма Никифорович

Место рождения

Макушино, Макушинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Котков Никифор Иванович

Мать: Коткова Василиса

Макушино, Макушинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анисья Козьмовна

Мать ребёнка: Коткова Анна Веденеевна

Макушино, Макушинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Мария Козьмовна

Мать ребёнка: Коткова Анна Веденеевна

Макушино, Макушинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Котков Михей Козьмич

Мать ребёнка: Коткова Анна Веденеевна

Макушино, Макушинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Матрёна Козьмовна

Мать ребёнка: Коткова Анна Веденеевна

Макушино, Макушинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коткова Анна Веденеевна

Смерть
Неизвестно
Макушино, Макушинский муниципальный район, Курганская область
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