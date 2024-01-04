Котков Козьма Никифорович
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Котков Никифор Иванович
Мать: Коткова Василиса
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анисья Козьмовна
Мать ребёнка: Коткова Анна Веденеевна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Мария Козьмовна
Мать ребёнка: Коткова Анна Веденеевна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Котков Михей Козьмич
Мать ребёнка: Коткова Анна Веденеевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Матрёна Козьмовна
Мать ребёнка: Коткова Анна Веденеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коткова Анна Веденеевна
Смерть
Неизвестно