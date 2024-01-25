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Ульяна
Ульяна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1876
Пол
Женский
Отец
Самарин Федор Макарович
1848 г.р.
Мать
Самарина Варвара Никитична
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец:
Самарин Федор Макарович
Мать:
Самарина Варвара Никитична
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