Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Самарин Федор Макарович

Мать: Самарина Варвара Никитична

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