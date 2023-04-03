Федоров Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1927

Дочь: Алексеева Нюра (Анна) Май

Мать ребёнка: Афимья Пелагеи

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Афимья Пелагеи

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афимья Пелагеи