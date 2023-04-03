Афимья Пелагеи — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афимья Пелагеи

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михайлов Кассиян

Мать: Григорьева Анна

Рождение ребёнка
05.02.1927

Дочь: Алексеева Нюра (Анна) Май

Отец ребёнка: Федоров Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федоров Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Алексей

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