Афимья Пелагеи
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михайлов Кассиян
Мать: Григорьева Анна
Рождение ребёнка
05.02.1927
Дочь: Алексеева Нюра (Анна) Май
Отец ребёнка: Федоров Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федоров Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федоров Алексей