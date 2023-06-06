Рамазанова (Рамазанова) Махмубзямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рамазанова (Рамазанова) Махмубзямал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Багаутдинова Фахризямал

Отец ребёнка: Габидуллин Багаутдин

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Багаутдинова Гафия

Отец ребёнка: Габидуллин Багаутдин

Рождение ребёнка
1840

Сын: Багаутдинов Мингалитдин

Отец ребёнка: Габидуллин Багаутдин

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Багаутдинова Магира

Отец ребёнка: Габидуллин Багаутдин

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Багаутдинова Камария

Отец ребёнка: Габидуллин Багаутдин

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Багаутдинова Мавтуха

Отец ребёнка: Габидуллин Багаутдин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габидуллин Багаутдин

Смерть
Неизвестно