Рамазанова (Рамазанова) Махмубзямал
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Багаутдинова Фахризямал
Отец ребёнка: Габидуллин Багаутдин
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Багаутдинова Гафия
Отец ребёнка: Габидуллин Багаутдин
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Габидуллин Багаутдин
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Багаутдинова Магира
Отец ребёнка: Габидуллин Багаутдин
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Багаутдинова Камария
Отец ребёнка: Габидуллин Багаутдин
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Багаутдинова Мавтуха
Отец ребёнка: Габидуллин Багаутдин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Габидуллин Багаутдин
Смерть
Неизвестно