Габидуллин Багаутдин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Мансуров Габидулла
Мать: Махмубя
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Багаутдинова Фахризямал
Мать ребёнка: Рамазанова Махмубзямал
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Багаутдинова Гафия
Мать ребёнка: Рамазанова Махмубзямал
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Рамазанова Махмубзямал
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Багаутдинова Магира
Мать ребёнка: Рамазанова Махмубзямал
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Багаутдинова Камария
Мать ребёнка: Рамазанова Махмубзямал
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Багаутдинова Мавтуха
Мать ребёнка: Рамазанова Махмубзямал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рамазанова Махмубзямал
Место жительства
Неизвестно
Нижняя Чегодайка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно