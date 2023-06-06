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Габидуллин Багаутдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Мансуров Габидулла

Мать: Махмубя

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Багаутдинова Фахризямал

Мать ребёнка: Рамазанова Махмубзямал

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Багаутдинова Гафия

Мать ребёнка: Рамазанова Махмубзямал

Рождение ребёнка
1840

Сын: Багаутдинов Мингалитдин

Мать ребёнка: Рамазанова Махмубзямал

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Багаутдинова Магира

Мать ребёнка: Рамазанова Махмубзямал

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Багаутдинова Камария

Мать ребёнка: Рамазанова Махмубзямал

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Багаутдинова Мавтуха

Мать ребёнка: Рамазанова Махмубзямал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рамазанова Махмубзямал

Место жительства
Неизвестно
Нижняя Чегодайка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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