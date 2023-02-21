Кононов Леонид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Из Новосибирска?
Рождение ребёнка
16.06.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Осипенко-Носырева Светлана Трофимовна
Керчь, Керчь, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно