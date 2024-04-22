Сенченко Матрона Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1791 ст.
Дата смертиМежду 1793 и 1806 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1791 ст.
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1793 г.
Упоминание
1793 ст.
Исповедная ведомость, двор 55 [ГАЧО 679.1.443] https://www.familysearch.org/search/film/007779777?i=917
Смерть
Между 1793 и 1806 ст.
Дата смерти определена по исповедным ведомостям за 1793 г. и 1806 г. (не найден во дворе 109)