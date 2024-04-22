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Сенченко Матрона Ивановна

Место рождения

Гужовка, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1791 ст.

Дата смерти

Между 1793 и 1806 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1764 г.р.

Мать

Около 1767 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791 ст.

Отец: Сенченко Иван Онисимович

Мать: Сенченко Ефросиния Ивановна

Гужовка, Чернігівська область
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1793 г.
Упоминание
1793 ст.
Гужовка, Чернігівська область
Исповедная ведомость, двор 55 [ГАЧО 679.1.443] https://www.familysearch.org/search/film/007779777?i=917
Смерть
Между 1793 и 1806 ст.
Гужовка, Чернігівська область
Дата смерти определена по исповедным ведомостям за 1793 г. и 1806 г. (не найден во дворе 109)
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