Петрова Мария Ивановна
Место рожденияЦарство Польское, Российская Империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.06.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
18.03.1899
Сын: Петров Павел Александрович
Отец ребёнка: Петров Александр Петрович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Баната Александровна
Отец ребёнка: Петров Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Петров Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончарук Анна Александровна
Отец ребёнка: Петров Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.06.1941
Самара, Самара, Самарская область