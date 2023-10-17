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Петрова Мария Ивановна

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Место рождения

Царство Польское, Российская Империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.06.1941

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
18.03.1899

Сын: Петров Павел Александрович

Отец ребёнка: Петров Александр Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Баната Александровна

Отец ребёнка: Петров Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Петров Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончарук Анна Александровна

Отец ребёнка: Петров Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Александр Петрович

Смерть
?.06.1941
Самара, Самара, Самарская область
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