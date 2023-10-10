Михалин Григорий Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 1914 по 15.02.1915
Должность/Звание рядовой Воинская часть 203-й пехотный Сухумский полк
Ранение
16.02.1915
Ранен пулей Место события г. Сохачев
Лечение в госпитале
01.03.1915
Смерть
Неизвестно