Михалин Григорий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалин Григорий Степанович

Место рождения

Митягино, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Митягино, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Военная служба
С 1914 по 15.02.1915
Должность/Звание рядовой Воинская часть 203-й пехотный Сухумский полк
Ранение
16.02.1915
Ранен пулей Место события г. Сохачев
Лечение в госпитале
01.03.1915
Смерть
Неизвестно
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