Беликова Агафья Леонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беликова Агафья Леонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Беликов Егор Филиппович

Отец ребёнка: Беликов Филипп Никонов

Рождение ребёнка
12.08.1862

Сын: Беликов Андрей Филиппович

Отец ребёнка: Беликов Филипп Никонов

Большие Голубочки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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