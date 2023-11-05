Беликова Агафья Леонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Беликов Филипп Никонов
Рождение ребёнка
12.08.1862
Сын: Беликов Андрей Филиппович
Отец ребёнка: Беликов Филипп Никонов
Большие Голубочки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно