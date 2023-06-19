Ильинская (Некрасова) Любовь Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Бракосочетание
27.04.1853
Рождение ребёнка
1855
Сын: Ильинский Алексей Федорович
Отец ребёнка: Ильинский Федор Федорович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Ильинский Федор Федорович
Отец ребёнка: Ильинский Федор Федорович
Рождение ребёнка
1860
Сын: Ильинский Николай Федорович
Отец ребёнка: Ильинский Федор Федорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно