Ильинская (Некрасова) Любовь Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильинская (Некрасова) Любовь Сергеевна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Некрасов Сергей Васильев

Мать: Некрасова Февронья Стефанова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
27.04.1853

Муж: Ильинский Федор Федорович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Ильинский Алексей Федорович

Отец ребёнка: Ильинский Федор Федорович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Ильинский Федор Федорович

Отец ребёнка: Ильинский Федор Федорович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Ильинский Николай Федорович

Отец ребёнка: Ильинский Федор Федорович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно