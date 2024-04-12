Ильинский Федор Федорович
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Бракосочетание
27.04.1853
Рождение ребёнка
1855
Сын: Ильинский Алексей Федорович
Мать ребёнка: Ильинская Любовь Сергеевна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Ильинский Федор Федорович
Мать ребёнка: Ильинская Любовь Сергеевна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Ильинский Николай Федорович
Мать ребёнка: Ильинская Любовь Сергеевна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно