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Ильинский Федор Федорович

Место рождения

Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
27.04.1853

Жена: Ильинская Любовь Сергеевна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Ильинский Алексей Федорович

Мать ребёнка: Ильинская Любовь Сергеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Ильинский Федор Федорович

Мать ребёнка: Ильинская Любовь Сергеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Ильинский Николай Федорович

Мать ребёнка: Ильинская Любовь Сергеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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