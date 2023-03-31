Федотова Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Федотова Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Федотов Николай Прохорович

Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.04.1884

Сын: Федотов Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Федотов Николай Прохорович

Рождение ребёнка
08.02.1886

Дочь: Иванова Ефросинья Николаевна

Отец ребёнка: Федотов Николай Прохорович

Рождение ребёнка
01.11.1888

Дочь: Егорова Матрёна Николаевна

Отец ребёнка: Федотов Николай Прохорович

Рождение ребёнка
21.02.1891

Дочь: Федотова Марина Николаевна

Отец ребёнка: Федотов Николай Прохорович

Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.07.1893

Дочь: Федотова Марина Николаевна

Отец ребёнка: Федотов Николай Прохорович

Рождение ребёнка
11.06.1900

Сын: Федотов Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Федотов Николай Прохорович

Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.10.1903

Дочь: Федотова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Федотов Николай Прохорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Николай Прохорович

Смерть
Неизвестно