Федотова Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Федотова Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Федотов Николай Прохорович
Рождение ребёнка
19.04.1884
Отец ребёнка: Федотов Николай Прохорович
Рождение ребёнка
08.02.1886
Дочь: Иванова Ефросинья Николаевна
Отец ребёнка: Федотов Николай Прохорович
Рождение ребёнка
01.11.1888
Дочь: Егорова Матрёна Николаевна
Отец ребёнка: Федотов Николай Прохорович
Рождение ребёнка
21.02.1891
Дочь: Федотова Марина Николаевна
Отец ребёнка: Федотов Николай Прохорович
Рождение ребёнка
27.07.1893
Дочь: Федотова Марина Николаевна
Отец ребёнка: Федотов Николай Прохорович
Рождение ребёнка
11.06.1900
Отец ребёнка: Федотов Николай Прохорович
Рождение ребёнка
30.10.1903
Дочь: Федотова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Федотов Николай Прохорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно