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Федотов Николай Прохорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федотов Прохор Никифорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1884

Сын: Федотов Фёдор Николаевич

Мать ребёнка: Федотова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
08.02.1886

Дочь: Иванова Ефросинья Николаевна

Мать ребёнка: Федотова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
01.11.1888

Дочь: Егорова Матрёна Николаевна

Мать ребёнка: Федотова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
27.07.1893

Дочь: Федотова Марина Николаевна

Мать ребёнка: Федотова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
11.06.1900

Сын: Федотов Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Федотова Татьяна Ивановна

Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.10.1903

Дочь: Федотова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Федотова Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федотова Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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