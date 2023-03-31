Федотов Николай Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федотов Прохор Никифорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.04.1884
Мать ребёнка: Федотова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
08.02.1886
Дочь: Иванова Ефросинья Николаевна
Мать ребёнка: Федотова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
01.11.1888
Дочь: Егорова Матрёна Николаевна
Мать ребёнка: Федотова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
27.07.1893
Дочь: Федотова Марина Николаевна
Мать ребёнка: Федотова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
11.06.1900
Мать ребёнка: Федотова Татьяна Ивановна
Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.10.1903
Дочь: Федотова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Федотова Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно