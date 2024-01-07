Мячева Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Указана в возрасте 43 лет в РС 1858 года Пудемского завода, лист 136, запись №42
Рождение ребёнка
Вычислено 1836
Сын: Мячев Григорий Евдокимович
Отец ребёнка: Мячев Евдоким Герасимович
Указан в возрасте 22 лет в РС 1858 года Пудемского завода, лист 135об, запись №42
Рождение ребёнка
Вычислено 1841
Дочь: Мячева Ольга Евдокимовна
Отец ребёнка: Мячев Евдоким Герасимович
Указана в возрасте 17 лет в РС 1858 года Пудемского завода, лист 136, запись №42
Рождение ребёнка
Вычислено 1843
Дочь: Мячева Аграфена Евдокимовна
Отец ребёнка: Мячев Евдоким Герасимович
Указана в возрасте 15 лет в РС 1858 года Пудемского завода, лист 136, запись №42
Рождение ребёнка
Вычислено 1848
Сын: Мячев Александр Евдокимович
Отец ребёнка: Мячев Евдоким Герасимович
Указан в возрасте 10 лет в РС 1858 года Пудемского завода, лист 135об, запись №42.
Рождение ребёнка
Вычислено 1853
Дочь: Мячева Парасковья Евдокимовна
Отец ребёнка: Мячев Евдоким Герасимович
Указана в возрасте 5 лет в РС 1858 года Пудемского завода, лист 136, запись №42
Рождение ребёнка
Вычислено 1856
Дочь: Мячева Авдотья Евдокимовна
Отец ребёнка: Мячев Евдоким Герасимович
Указана в возрасте 2 лет в РС 1858 года Пудемского завода, лист 136, запись №42
Рождение ребёнка
Вычислено 1857
Дочь: Мячева Анна Евдокимовна
Отец ребёнка: Мячев Евдоким Герасимович
Указана в возрасте 1 года в РС 1858 года Пудемского завода, лист 136, запись №42
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно