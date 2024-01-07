Мячева Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мячева Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1814 г.р.

Дети

Вычислено 1836 г.р.
Вычислено 1841 г.р.
Вычислено 1843 г.р.
Вычислено 1848 г.р.
Вычислено 1853 г.р.
Вычислено 1856 г.р.

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Указана в возрасте 43 лет в РС 1858 года Пудемского завода, лист 136, запись №42
Рождение ребёнка
Вычислено 1836

Сын: Мячев Григорий Евдокимович

Отец ребёнка: Мячев Евдоким Герасимович

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Указан в возрасте 22 лет в РС 1858 года Пудемского завода, лист 135об, запись №42
Рождение ребёнка
Вычислено 1841

Дочь: Мячева Ольга Евдокимовна

Отец ребёнка: Мячев Евдоким Герасимович

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Указана в возрасте 17 лет в РС 1858 года Пудемского завода, лист 136, запись №42
Рождение ребёнка
Вычислено 1843

Дочь: Мячева Аграфена Евдокимовна

Отец ребёнка: Мячев Евдоким Герасимович

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Указана в возрасте 15 лет в РС 1858 года Пудемского завода, лист 136, запись №42
Рождение ребёнка
Вычислено 1848

Сын: Мячев Александр Евдокимович

Отец ребёнка: Мячев Евдоким Герасимович

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Указан в возрасте 10 лет в РС 1858 года Пудемского завода, лист 135об, запись №42.
Рождение ребёнка
Вычислено 1853

Дочь: Мячева Парасковья Евдокимовна

Отец ребёнка: Мячев Евдоким Герасимович

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Указана в возрасте 5 лет в РС 1858 года Пудемского завода, лист 136, запись №42
Рождение ребёнка
Вычислено 1856

Дочь: Мячева Авдотья Евдокимовна

Отец ребёнка: Мячев Евдоким Герасимович

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Указана в возрасте 2 лет в РС 1858 года Пудемского завода, лист 136, запись №42
Рождение ребёнка
Вычислено 1857

Дочь: Мячева Анна Евдокимовна

Отец ребёнка: Мячев Евдоким Герасимович

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Указана в возрасте 1 года в РС 1858 года Пудемского завода, лист 136, запись №42
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мячев Евдоким Герасимович

Смерть
Неизвестно
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