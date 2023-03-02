Долотов Петр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долотов Петр Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С 1913

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Долотов Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1903

Дочь: Салтыкова Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Долотова Анисья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Долотова Анисья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долотова Анисья Александровна

Смерть
С 1913
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