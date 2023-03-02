Долотов Петр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиС 1913
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Долотов Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1903
Дочь: Салтыкова Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Долотова Анисья Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Долотова Анисья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
С 1913