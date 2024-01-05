Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1786 г.р.

Мать

Около 1787 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Никифор

Мать: Прасковья

Смерть
Неизвестно
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